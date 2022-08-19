Bloomberg назвал самое слабое место на границе НАТО
Bloomberg заявил, что Румыния является самым уязвимым местом на восточной границе Североатлантического альянса.
В пятницу, 19 августа 2022 года, обозреватели американского информационного агентства «Блумберг» заявили, что Румыния представляет собой слабое звено в Черноморском регионе блока НАТО.
Отмечается, что в настоящее время французский полковник Клемент Торрент вместе со своей бригадой состоящей из двухсот военнослужащих строят новую военную базу в Трансильвании, чтобы обезопасить самый слабый участок Североатлантического альянса из-за страха перед Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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