Bloomberg назвал самое слабое место на границе НАТО

Bloomberg заявил, что Румыния является самым уязвимым местом на восточной границе Североатлантического альянса.

В пятницу, 19 августа 2022 года, обозреватели американского информационного агентства «Блумберг» заявили, что Румыния представляет собой слабое звено в Черноморском регионе блока НАТО.

Отмечается, что в настоящее время французский полковник Клемент Торрент вместе со своей бригадой состоящей из двухсот военнослужащих строят новую военную базу в Трансильвании, чтобы обезопасить самый слабый участок Североатлантического альянса из-за страха перед Россией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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