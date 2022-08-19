Foglio: Италия может полностью отказаться от поставок российского газа

Итальянская газета Foglio сообщает, что Сильвио Берлускони предложил правительству Италии полностью отказаться от поставок российского газа и «покончить с зависимостью от России».

Сильвио Берлускони отметил, что отказ от поставок газа из России «принесет очевидные проблемы», однако, если Италия «создаст условия для альтернативных поставок, то это будет реально». Примечательно, что такое заявление он сделал в преддверии парламентских выборов в Италии, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Берлускони признал, что для отказа от российского газа необходимо длительное время, альтернативные предложения, инвестиции в возобновляемые источники энергии и сочетание многих других факторов. Тем не менее, он считает, что Италия «способна пойти на такой шаг».

Экс-премьер Италии подвернул, что в первую очередь стране необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа, а также заводы по производству энергии из отходов. Именно тогда, по словам Сильвио Берлускони, Италия сможет отказаться от газа, так как построит «собственные заводы по производству энергии из отходов».

В заключение он отметил, что Италия может отказаться от российского газа и без его предложений. Берлускони считает, что такие разговоры в правительстве идут несколько месяцев, однако пока никаких альтернатив не найдено, все это останется на уровне риторики. Тем не менее, «избавляться от энергетической зависимости Италии необходимо, как и другим странам ЕС».