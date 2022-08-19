Эксперты рассказали, как выбрать вкусную и зрелую дыню

Кожура, хвостик, аромат - эти и не только детали способны рассказать о дыне намного больше, чем можно предположить.

Конец лета - самое время полакомиться природными витаминами. Аккурат к этому времени созревают и дыни. Как выбрать правильную ягоду, которая вкусная и зрелая?

Эксперты советуют обратить внимание на аромат. У спелой дыни он, как правило, приятный, насыщенный - с медовыми и ванильными оттенками.

Если учуяли в этом "букете" нотки гниения и брожения, лучше не рисковать - почти сто процентов, фрукт уже подпорчен. Не стоит брать дыню, если запаха нет вообще - скорее всего, тут обратная проблема, то есть плод не созрел.

Также стоит обратить внимание на небольшое светлое пятнышко на противоположной стороне от хвостика, советуют эскперты сайта "Живая еда". Если дыня хорошая, зрелая, этот участок будут мягким и упругим. А при нажатии - слегка проминаться.

Многое может рассказать и кожура. У хорошей дыни и кожура хорошая, держит форму. Если после нажатия остается вмятина - значит, плод переспел.

А отверстия на поверхности чаще всего свидетельствуют о том, что внутри ягоды притаилась дынная муха, которая уже основательно попортила фрукт.