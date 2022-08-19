Politico: премьер-министра Финляндии Марин призвали сдать тест на наркотики

Депутат парламента Финляндии Микко Кярня призвал премьер-министра страны Санну Марин сдать текст на наркотики и обнародовать результат. Такие призывы — результат вечеринки с участием политика.

Микко Кярня отметил, что на обнародованном видео с вечеринке, где присутствовала премьер-министр Финляндии Санна Марин, были слышно слово jauhojengi, которое иногда обозначает наркотики. Западная пресса поддержала призывы депутата и отметила, что «инцидент серьезный».

Так, в британской газете The Guardian появилась заметка, где говориться, что премьер-министр Финляндии «не может присутствовать на вечеринке с наркотиками, так как они запрещены уголовным кодексом страны».

При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин уже второй раз попадает в скандал из-за частных вечеринок. Однако политик не видит необходимости объяснять и менять свое поведение. Марин отметила, что на видео «обычные люди с обычной жизнью».

Предположение о наркотиках на вечеринке Марин прокомментировала так: «я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя, а просто веселилась, танцевала, пела и делала абсолютно законные вещи». По ее словам, она не видела, чтобы и другие участники вечеринки употребляли наркотики.