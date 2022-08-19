Anadolu: Эрдоган предложил Зеленскому провести встречу с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести встречу с Владимиром Путиным на своей территории.

Информационное агенство Anadolu сообщает, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова в любой момент предоставить площадку для переговоров. Кроме того, турецкая сторона вносила и вносит собственный вклад в прекращение российско-украинского конфликта.

Эрдоган считает, что разрешить украинский кризис можно только дипломатическим путем, на котором настаивает. Именно поэтому он предложил Зеленскому провести очные переговоры с Путиным в Турции.

Президент Турции подчеркнул, что во время его визита в Сочи он предлагал провести такие же переговоры президенту России Владимиру Путину. При этом официальных комментариев по этому поводу ни со стороны Украине, ни со стороны Росси не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российская армия покинет занятую украинскую территорию.