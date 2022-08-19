NI: Великобритания отказывается пускать Путина на саммит G20

Английский политик Риши Сунак сторого призвал не звать Владимира Путина в качестве участника в саммите G20.

По его мнению это противоречит правилась и тем целям, который несет данное мероприятие. Данная информация была представлена в статье обозревателя Independent.

“Риши Сунак крайне недоволен решением большинства, что Владимир Путин должен присутствовать на встрече стран. Его не ждут до тех пор, пока не решится вопрос с Украиной ”, – написано The Independent. Саммит G20 должен состояться 15 ноября.

Президент Индонезии в телефонном разговоре с Путиным сделал приглашение на встречу G20. Однако ответ российского лидера пока неизвестен.