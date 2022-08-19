В Эстонии рассказали про восьмой пакет санкции против России и визовые ограничения

Правительство Эстонии предложило свою формулировку обсуждения восьмого пакета санкции в отношении России. Там считают, что они должны затрагивать энергетику, торговлю и другие экономические сферы.

Точная формулировка, предложенная Эстонией, звучит так: санкции в энергетическом секторе, торговле и других экономических сферах, а также ограничения против людей и организаций по ограничению въезда на территорию стран Европейского союза.

Ранее МИД ЕС заявил, что в восьмом пакете санкции в отношении Российской Федерации действительно будет обсуждаться вопрос об ограничении въезда россиян в ряд европейских государств. Предварительное неформальное обсуждение пройдет в Праге (Чехия) с 30 по 31 августа 2022 года.

Озвученные идеи затрагивали заявку на визы от россиян, которые планируют принимать не более одного раза в неделю, а также прекращение выдачи россиянам шенгенских виз. Кроме того, предполагается, что некоторые страны перестанут пускать граждан России по уже выданным туристическим визам и аннулируют их.

МИД Финляндии поддержал идею Брюсселя по приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме между странами Европейского союза и Российской Федерацией. Как минимум, это будет означать увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро, а как максимум ряд вытекающих проблем с пересечением границы стран ЕС.