Washington Post: США обеспокоены событиями в Кениями и стабильностью в регионе

Правительство США считает Кению ключевым союзником в области противодействию терроризму, а также «якорем стабильности в данном африканском регионе».

Кения — одна из немногих популярных у туристов стран на восточном побережье Африки. Ранее в стране прошли выборы, на которых победил вице-президент Уильям Руто, набравший 50,5% голосов населения.

При этом 4 из 7 сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кении назвали выбора непрозрачными и неоднозначными. Сразу после них в стране начались беспорядки, организованные сторонниками проигравшего экс-премьера. В ходе беспорядков известно о двух пострадавших членах ЦИК.

В Вашингтоне отметили, что несмотря на все недостатки политической системы и коррупцию, Кения закрепилась в сознании американского общества как «символ демократии в Африке». Это произошло в том числе и благодаря сильной Конституции страны.

При этом, если выборы действительно не проходили по установленным законом требованиям, то стабильность в целом регионе может быть нарушена. Кроме того, Кения уже столкнулась с проблемами, которые в США хотели бы «поскорее уладить».