Хит современности: как называется песня Александра Градского о Владимире Высоцком

Поэт и певец Александр Градский с Владимиром Высоцким ни разу не встречался, но это не помешало ему написать о нем гениальную песню.

Владимира Семеновича Высоцкого сегодня можно с полным правом назвать великим поэтом и артистом двадцатого века, который стал голосом своего времени. Прошли долгие десятилетия после безвременной кончины гениального человека, но его творчество оказалось вне времени, и звучит сегодня также современно, как и тогда, когда он писал свои стихи и песни.

И о самом Владимире Высоцком сказано и написано немало, как хвалебных, так и критических речей. В контексте этого особенно интересно было бы узнать, а существует ли песня о Высоцком, да еще такая, которая была бы на столь же высоком творческом уровне, как и сами произведения барда?

Размышляя об этом, приходит на ум два произведения. Первая принадлежит перу Булата Окуджавы, и называется О Володе Высоцком, а автором второй значится Александр Градский. Нужно отметить, что Окуджава был действительно выдающимся поэтом, которого сам Высоцкий не стеснялся называть своим поэтическим учителем.

В песне Булата Шалвовича трогает умышленная простота слога, которая делает все произведение особенно трогательным, и до пронзительности эмоциональным. Особенно это заметно в авторском исполнении.

Если же говорить о произведении Александра Градского, то его впору без преувеличения называть криком души. Еще удивительнее это оттого, что в отличие от Булата Окуджавы, который был с Владимиром Высоцким в добрых приятельских отношениях, Александр Градский великого барда двадцатого века лично не знал. Об этом он сразу говорит в первых строках: Я совсем не был с ним знаком. Но о друге мечтал таком.

Впрочем, мимолетная встреча все же была. Александр Градский увидел Высоцкого в холле гостиницы, и даже обратился к нему, но поэт и артист заявил, что не будет давать автографы, поскольку принял Градского за очередного своего поклонника, которые его, очевидно, утомили.

Увы, судьба распорядилась так, что ни тот, ни другой в момент этой встречи не смогли понять, что она могла бы стать встречей выдающихся деятелей искусства. Александр Градский даже неприкрытым образом в песне пытается несколько скопировать стилистические особенности, присущие творчеству Владимира Семеновича, и местами у него это отлично получается.

К достоинствам песни, написанной Александром Градским, можно добавить и его безусловный исполнительский талант, который все же объективно более выражен, нежели чем у Булата Окуджавы. Возможно, именно поэтому песня о Высоцком Александра Градского воспринимается зрителем как чуть более трогательная и личная.