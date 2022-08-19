Кто построил и чем притягивает сказочный замок со столетней историей на окраине Питера
Больницу для больных раком сестер милосердия Святого Георгия возвели в 1902 году, проектировал ее архитектор Григорий Люцедарский.
Община сестер милосердия Святого Георгия была основана в 1870 годах, курировала ее Мария Федоровна - жена Александра III и мать Николая Николая II. Своей задачей община ставила подготовку сестер милосердия для ухода за ранеными и больными в военное время.
Строилась она на пожертвования. К слову, деньги на нее пожертвовал и Николай II - в размере 20.000 рублей. А Мария Фёдоровна выделила из своих средств 3000 рублей.
Часть работ подрядчиками были выполнены совершенно бесплатно. Торжественное открытие больницы состоялось в 1902 году, в освящении приняла участие Мария Федоровна.
Клиника возводилась для бедных людей и оказывала онкобольным безвозмездную помощь. Содержание одного больного при этом составляло немногим более рубля в день. Лечили пациентов врачи Красносельского Удельного госпиталя, их работа не оплачивалась, но на проезд выделялись деньги.
Сама больница рассчитана на 30-40 человек - по сути, это был аналог хосписа.
После революции здание передали детскому приюту, потом здесь прописалась финская национальная школа. Вслед за ней - обычная советская.
В годы Великой Отечественной немцы открыли в здании военный госпиталь, после освобождения в 1944 году здесь уже был госпиталь для красноармейцев.
В 1945-1947 года замок превратился в санаторий для детей с туберкулезом, а с 1979 года - вернулась СШ, которая сохраняет свою деятельность по сей день.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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