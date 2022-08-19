CNBC: Китаю грозят огромные проблемы в экономике из-за жары

Телеканал CNBC сообщил, что аномальная жара в Китае приводит к риску экономического развития всей страны, а не только сельскохозяйственной отрасли (как это происходит в Европе).

Главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван заявил, что сейчас от экстремальных температур страдает преимущественно сельское хозяйство и скот, однако в будущем проблемы затронут всю экономику, в частности — энергоемкие проекты. В свою очередь, скорее всего это приведет к эффекту домино.

Дэн Ван подчеркнул, что в Китае уже наблюдается замедление производства в сталелитейной промышленности, химической промышленности, а также в производстве удобрений. По словам экономиста, это важные вещи, когда речь идет о развитии такого огромного государства, как Китай.

Он отметил, что если ранее аналитики Goldman Sachs и Nomura заявили о росте ВВП Китая, то после наступления аномальной жары и сворачиванию объемов производства в некоторых отраслях, начали заявлять о спаде ВВП.

Китай страдает от одной из самых сильных волн жары за последние десять лет. Это создает нагрузку на и без того перегруженное энергоснабжение. В свою очередь, в некоторых регионах страны, происходит сокращение производства, а аналитики указывают еще и на рост числа заражений коронавирусной инфекции.