AFP: В разговоре с Макроном Путин дал согласие направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин дал согласие направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Путин также договорились, что в ближайшие дни, перед отправкой  экспертов МАГАТЭ  на оккупированную российской армией АЭС, у них  будет еще один телефонный звонок .

По данным Кремля, Путин пообещал, что российская сторона окажет инспекторам МАГАТЭ всю необходимую помощь  Путин также заявил Макрону, что обстрел Запорожской АЭС украинцами, может привести к "масштабной катастрофе", заявили в Кремле.

Украинская государственная атомная компания "Энергоатом" сообщила ранее, что россияне планируют остановить действующие энергоблоки Запорожской АЭС и отключить их от украинской энергосистемы.

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    Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что россияне хотят перенаправить энергию, вырабатываемую Запорожской АЭС, в Крым и полностью отрезать территории Украины, контролируемые правительством в Киеве.

    Запорожская АЭС на юге Украины была захвачена российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта. На территории объекта размещены российские солдаты и сотрудники российского концерна "Росатом". 

    В начале августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, что ситуация на Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля" и что угроза растет с каждым днем. 

    "Все правила ядерной безопасности были нарушены", — добавил он.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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