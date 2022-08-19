AFP: В разговоре с Макроном Путин дал согласие направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин дал согласие направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Путин также договорились, что в ближайшие дни, перед отправкой экспертов МАГАТЭ на оккупированную российской армией АЭС, у них будет еще один телефонный звонок .

По данным Кремля, Путин пообещал, что российская сторона окажет инспекторам МАГАТЭ всю необходимую помощь Путин также заявил Макрону, что обстрел Запорожской АЭС украинцами, может привести к "масштабной катастрофе", заявили в Кремле.

Украинская государственная атомная компания "Энергоатом" сообщила ранее, что россияне планируют остановить действующие энергоблоки Запорожской АЭС и отключить их от украинской энергосистемы.