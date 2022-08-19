AFP: В разговоре с Макроном Путин дал согласие направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин дал согласие направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон и Путин также договорились, что в ближайшие дни, перед отправкой экспертов МАГАТЭ на оккупированную российской армией АЭС, у них будет еще один телефонный звонок .
По данным Кремля, Путин пообещал, что российская сторона окажет инспекторам МАГАТЭ всю необходимую помощь Путин также заявил Макрону, что обстрел Запорожской АЭС украинцами, может привести к "масштабной катастрофе", заявили в Кремле.
Украинская государственная атомная компания "Энергоатом" сообщила ранее, что россияне планируют остановить действующие энергоблоки Запорожской АЭС и отключить их от украинской энергосистемы.
-
Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что россияне хотят перенаправить энергию, вырабатываемую Запорожской АЭС, в Крым и полностью отрезать территории Украины, контролируемые правительством в Киеве.
Запорожская АЭС на юге Украины была захвачена российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта. На территории объекта размещены российские солдаты и сотрудники российского концерна "Росатом".
В начале августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил, что ситуация на Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля" и что угроза растет с каждым днем.
"Все правила ядерной безопасности были нарушены", — добавил он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Российские пожарники рискуют остаться без касок: из-за санкций АБС-пластик стал недоступен
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Тима Вествуда обвинили в половом акте с 14-летней девочкой
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине