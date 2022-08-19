ВСУ расторгли контракт с командиром батальона «Террор» полка Калиновского
ВСУ расторгли контракт с «Варягом», после чего часть бойцов белорусского полка имении Калиновского покинула формирование.
В пятницу, 19 августа 2022 года, представители белорусского полка имени Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне Украины, рассказали в своём Telegram-канале о том, что командование ВСУ расторгло контракт с главой батальона «Террор» с позывным «Варяг».
Помимо этого отмечается, что несогласные с увольнением «Варяга» покинули белорусский полк входящий в состав ВСУ. Точные причины произошедшего и количество бойцов ушедших вслед за командиром «Террора» не уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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