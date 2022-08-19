Стоимость газа в Европе взлетела после сообщения о ремонте на на трубопроводе "Северный поток"

Сегодня вечером стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE Futures составила $2712 за тысячу кубометров

Причиной подорожания газа стало сообщение российского "Газпрома" об остановке с 31 августа по 2 сентября газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «СП-1» КС "Портовая" для техобслуживания.

В следствие санкций со стороны Канады Siemens Energy не вернула российской стороне переданную для ремонта турбину.

Для оставшихся двигателей подошло время ремонта по причине наработки пробега и участившихся поломок.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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