"Газпром" остановит газопровод "Северный поток" на три дня для проведения работ
По сообщению ПАО "Газпром", подача газа по трубопроводу "Северный поток" из России в Европу будет остановлена на три дня в конце месяца для проведения технического обслуживания.
Подача газа прекратится с 31 августа по 2 сентября, поскольку единственная действующая турбина на компрессорной станции “Портовая” нуждается в "комплексном плановом техническом обслуживании", говорится в заявлении российского производителя газа в пятницу.
В пятницу цены на газ показали самый продолжительный недельный рост в этом году, усилив боль для промышленности и домашних хозяйств и угрожая подтолкнуть экономику к рецессии.
Согласно заявлению, техническое обслуживание будет проводиться специалистами Siemens в соответствии с сервисными контрактами. У "Газпрома" есть сервисный контракт с инжиниринговой фирмой, которая производит турбины, перекачивающие газ в "Северный поток".
Опубликовано: Силивончик Алина
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