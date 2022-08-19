"Газпром" остановит газопровод "Северный поток" на три дня для проведения работ

По сообщению ПАО "Газпром", подача газа по трубопроводу "Северный поток" из России в Европу будет остановлена на три дня в конце месяца для проведения технического обслуживания.

Подача газа прекратится с 31 августа по 2 сентября, поскольку единственная действующая турбина на компрессорной станции “Портовая” нуждается в "комплексном плановом техническом обслуживании", говорится в заявлении российского производителя газа в пятницу.

В пятницу цены на газ показали самый продолжительный недельный рост в этом году, усилив боль для промышленности и домашних хозяйств и угрожая подтолкнуть экономику к рецессии.

Согласно заявлению, техническое обслуживание будет проводиться специалистами Siemens в соответствии с сервисными контрактами. У "Газпрома" есть сервисный контракт с инжиниринговой фирмой, которая производит турбины, перекачивающие газ в "Северный поток".