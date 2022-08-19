NI: Канцлер Германии Олаф Шольц обвинен в мошенничестве

Сегодня, 19 августа, поступил иск от банка “Warburg" о том, что Олаф Шольц является ненадежным налогоплательщиком и имеет долг в 300 миллионов евро.

Канцлеру Германии Олаф Шольцу было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Речь шла о сумме в 300 миллионов евро.

Его обвиняет банк “Warburg" в том, что Олаф Шольц, как бывший мэр Гамбурга уклонялся от налоговых выплат на круглую сумму. Как далеко зайдет эта ситуация пока неизвестно.

После допроса канцлер был отпущен домой.