NI: Канцлер Германии Олаф Шольц обвинен в мошенничестве
Сегодня, 19 августа, поступил иск от банка “Warburg" о том, что Олаф Шольц является ненадежным налогоплательщиком и имеет долг в 300 миллионов евро.
Канцлеру Германии Олаф Шольцу было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Речь шла о сумме в 300 миллионов евро.
Его обвиняет банк “Warburg" в том, что Олаф Шольц, как бывший мэр Гамбурга уклонялся от налоговых выплат на круглую сумму. Как далеко зайдет эта ситуация пока неизвестно.
После допроса канцлер был отпущен домой.
Опубликовано: Силивончик Алина
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