И смех, и грех: собираясь дать пару автографов фанатам, Роберт Левандовски остался без дорогих часов

Нападающий футбольного клуба "Барселона" решил раздать автографы своим поклонникам. В это время два незнакомца украли у него прямо с руки часы Patek Phillippe стоимостью в 75 тыс. евро.

Происшествие случилось возле тренировочной базы команды, там футболист остановился, чтобы почувствовать момент славы.

Он немного открыл окно своего автомобиля, собираясь оставить свою роспись на память кому-то из фанатов. В этот момент Левандовски и лишился своих дорогих часов.

Спортсмен погнался за ворами на машине, но в процессе погони попал в ДТП. В дело вмешалась полиция, и неприятный казус был быстро разрешен в пользу владельца часов.

Преступников задержали, часы тоже быстро нашли: они были зарыты в саду, рядом с футбольной базой клуба "Барселона".

Роберт Левандовски благополучно получил дорогой аксессуар обратно, успев при этом к началу тренировки.