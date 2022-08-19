Южная Корея призывает к большей дипломатии в отношении КНДР из-за ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сун Ёль заявил, что его правительство не планирует развивать собственное ядерное сдерживание. Он призвал к большей дипломатии перед лицом растущего потенциала Северной Кореи в области ядерного оружия.

Такое заявление прозвучало вскоре после испытания Северной Кореей двух крылатых ракет. Запуски были произведены с западного побережья Северной Кореи за несколько часов до того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль созвал пресс-конференцию.

Военные Южной Кореи, которые не раскрывали пуски до тех пор, пока не выступил Юн, не предоставили немедленных сведений о полетах оружия Севера, в том числе о том, как они двигались или как далеко они улетели.

В офисе президента сообщили, что его директор по национальной безопасности Ким Сон Хан обсудил запуск с другими высокопоставленными чиновниками до того, как Юн обратился к журналистам, и что они рассмотрели военную готовность Юга.

Напряженность может еще больше возрасти, поскольку на следующей неделе США и Южная Корея начнут свои крупнейшие за последние годы совместные учения по противодействию северокорейской угрозе.

Северная Корея описывает такие учения как репетицию вторжения и часто отвечает на них ракетными испытаниями или другими провокациями.

Во время своей пресс-конференции Юн сохранял сдержанный тон в отношении Пхеньяна, заявив, что Сеул не хочет политических изменений в Северной Корее, вызванных силой, и что соперники должны стремиться к установлению прочного мира.

Комментарии Юн Сук Ёля последовали за его предложением в понедельник о пакете экономической помощи Северной Корее, если она откажется от своей программы создания ядерного оружия.