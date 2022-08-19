Южная Корея призывает к большей дипломатии в отношении КНДР из-за ядерного оружия
Президент Южной Кореи Юн Сун Ёль заявил, что его правительство не планирует развивать собственное ядерное сдерживание. Он призвал к большей дипломатии перед лицом растущего потенциала Северной Кореи в области ядерного оружия.
Такое заявление прозвучало вскоре после испытания Северной Кореей двух крылатых ракет. Запуски были произведены с западного побережья Северной Кореи за несколько часов до того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль созвал пресс-конференцию.
Военные Южной Кореи, которые не раскрывали пуски до тех пор, пока не выступил Юн, не предоставили немедленных сведений о полетах оружия Севера, в том числе о том, как они двигались или как далеко они улетели.
В офисе президента сообщили, что его директор по национальной безопасности Ким Сон Хан обсудил запуск с другими высокопоставленными чиновниками до того, как Юн обратился к журналистам, и что они рассмотрели военную готовность Юга.
Напряженность может еще больше возрасти, поскольку на следующей неделе США и Южная Корея начнут свои крупнейшие за последние годы совместные учения по противодействию северокорейской угрозе.
Северная Корея описывает такие учения как репетицию вторжения и часто отвечает на них ракетными испытаниями или другими провокациями.
Во время своей пресс-конференции Юн сохранял сдержанный тон в отношении Пхеньяна, заявив, что Сеул не хочет политических изменений в Северной Корее, вызванных силой, и что соперники должны стремиться к установлению прочного мира.
Комментарии Юн Сук Ёля последовали за его предложением в понедельник о пакете экономической помощи Северной Корее, если она откажется от своей программы создания ядерного оружия.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Молдову захлестнул шквал сообщений о минировании крупных объектов
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Южная Корея призывает к большей дипломатии в отношении КНДР из-за ядерного оружия
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине