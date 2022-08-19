Канада не поможет Германии заменить российский газ

Стремление Германии найти альтернативные источники газа и покончить с зависимостью от России привело к ограниченному успеху.

В преддверии поездки канцлера Олафа Шольца в Канаду, которая начнется в воскресенье, не предвидится краткосрочного облегчения ситуации.

Канада является одним из крупнейших производителей газа в мире, и Шольц обсудит более тесное сотрудничество в области энергетики с премьер-министром Джастином Трюдо.

Но правительство в Берлине не ожидает в ближайшее время соглашения о покупке канадского сжиженного природного газа и вместо этого переключило свое внимание на партнерство в области зеленого водорода.

По словам одного чиновника, в отсутствии прогресса частично виноваты нормативные и экологические препятствия для строительства нового терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта топлива в Германию.

Наиболее перспективным канадским проектом будет добавление экспортного объекта к существующему импортному терминалу СПГ в Сент-Джоне.

Но даже в случае быстрого одобрения и реализации поставки газа не поступят в Германию в течение следующих двух лет.

Чтобы снизить зависимость от России, Германия в ускоренном порядке строит новые терминалы для импорта СПГ, а первый из четырех плавучих объектов должен быть введен в эксплуатацию в конце года.

Правительство хочет, чтобы первые два терминала с самого начала работали на полную мощность, и энергетические компании заявляют, что это вполне осуществимо.

Они планируют использовать СПГ из своих глобальных портфелей и ожидают, что большая часть поставок будет поступать из США.