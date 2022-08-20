Зависимость Германии от Китая растет огромными темпами

Согласно исследованию, опубликованному Reuters, немецкая экономика стала более зависимой от Китая в первой половине 2022 года, когда прямые инвестиции и ее торговый дефицит достигли новых высот.

В то же время рост немецкого экспорта в Китай значительно ослаб, говорится в исследовании Немецкого экономического института (IW) со ссылкой на экономистов, указывающих на тенденцию к увеличению местного производства на китайском рынке.

Автор исследования Юрген Маттес говорит, что немецкая экономика гораздо больше зависит от Китая, чем наоборот.

По его словам, эта зависимость представляет собой политическую проблему, в том числе из-за ситуации на Украине и позиции Китая по отношению к Тайваню.

Экономист отмечает, что несмотря на эти опасности и проблемы, экономическая взаимозависимость с Китаем в первой половине 2022 года двигалась в неправильном направлении огромными темпами.

Исследование показало, что немецкие инвестиции в Китай составили около 10 млрд евро в период с января по июнь, что намного превышает предыдущий пиковый полугодовой показатель, зарегистрированный с начала тысячелетия, в 6,2 млрд евро.

Маттес подчеркивает, что китайский рынок сбыта и прибыль, которую он манит в краткосрочной перспективе, просто кажутся слишком привлекательными.

Доля Китая в немецком импорте выросла до 12,4% в первой половине 2022 года по сравнению с 3,4% в 2000 году, в то время как импорт китайских товаров в Германию в стоимостном выражении вырос в стоимостном выражении на 45,7% в годовом исчислении за этот шестимесячный период.

Дефицит торгового баланса Германии со страной подскочил почти до 41 млрд евро к середине 2022 года, добавив, что этот разрыв будет увеличиваться.