Минобороны РФ: российская авиация полностью уничтожила батальон 110-й бригады ТерО ВСУ

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие полностью уничтожили батальон 110-й отдельной бригада ТерО ВСУ под Великомихайловкой.

В субботу, 20 августа 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства доложил о полном уничтожении всего личного состава формирования 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Отмечается, что в результате высокоточных ударов российских воздушно-космических сил ликвидированы более 150 бойцов батальона ВСУ, ещё свыше 200 ранены в боях под селом Великомихайловка в Днепропетровской области.