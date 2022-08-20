Актриса Татьяна Абрамова вспомнила, как Валерия нечестно обошла ее в «Утренней звезде»

Звезда считает, что лишилась победы на этом конкурсе из-за судьи Александра Шульгина, который был мужем певицы.

47-летнюю Татьяну Абрамову российские зрители знают, как актрису. Однако она обладает еще и вокальным талантом. Более того, в 90-х будущая звезда хотела построить карьеру в шоу-бизнесе, сделав ставку на музыкальные способности.

Как уточняет Космополитен, тогда большинство начинающих певцов мечтали об участии в программе «Утренняя звезда».

Татьяна отправила кассету с записью своей песни на передачу, и через месяц ее пригласили на шоу. Здесь она познакомилась с продюсером Александром Шульгиным.

Шульгин, по ее словам, открыто заявил, чтобы она не рассчитывала на многое.

«Он сказал: "Тань, ты хорошая девчонка, и правда хорошо поешь. Однако Валерии уже 21 год, это ее последний шанс стать победителем "Утренней звезды". У нас нет вариантов, потому прости, и ни на что не рассчитывай», - цитирует слова актрисы издание со ссылкой на "7Дней".

Абрамова рассказала, что Шульгин подчеркнул: она достойна победы,однако этого не произойдет. Другие члены жюри, в том числе Игорь Николаев, похвалили Татьяну после выступления.

Проект в итоге выиграла Валерия, которая была женой Шульгина. К слову, певица Валерия не так давно стала бабушкой, и очень обожает свою внучку Селин.