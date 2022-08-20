В вузах начали снижать проходной бал, что говорит об "упадке цивилизации"
Поступить в вуз России теперь стало проще, в этом году проходной балл для абитуриентов стал гораздо ниже. Такую ситуацию историк Игорь Димитриев объяснил "упадком цивилизации в целом"
В каких российских вузах упал проходной балл
МГУ - порог прохождения снизился по 33 специальностям, хуже всего обстоит дело с "Почвоведением", проходной балл - 255 вместо 317, снижение на 20%.
На биолога поступают теперь с 368 баллами, раньше надо было 425.
Факультет химии, физики, механики - проходной порог 329, прежний показатель - 373.
Высшая школа экономики - балы снизились по 23 специальностям.
Факультет "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" - проходной балл 218 вместо 267.
МГТУ имени Баумана, факультет "Энергомашиностроение" - поступать можно, имея 149 баллов, а ранее надо было набрать 257.
Изучение ядерной энергетики и теплофизики доступно поступающим, заработавшим 155 баллов, прежний порог для зачисления - 238.
Почему проходной порог снизился
По мнению политтехнолога и историка Игоря Димитриева, факт снижения проходного балла в вузах свидетельствует об "упадке цивилизации в целом".
Учебные заведения понижают порог зачисления с оглядкой на уровень подготовки поступающих.
Без таких мер некоторые вузы рискуют вообще остаться без студентов.
И. Димитриев
«Конкретных причин конечно много - и дистанционное обучение во время карантина, и реформа образования, но самое главное то, что при текущей форме социального устройства интеллектуальный уровень человека не даёт ему особых преимуществ в карьерном росте и достатке. Зачем учиться, если теплое место получит приближенный к начальству? И по итогу интеллект и образование перестают быть высшей ценностью в массовом сознании и конкурентным преимуществом человека»
По утверждению эксперта, ситуация с поступлением не во всех вузах одинакова. В элитные заведения так же сложно попасть, как и раньше.
К абитуриентам там предъявляются очень высокие требования. В этом случае имеет смысл говорить о новой проблеме.
«Наверное тут происходит такое расслоение. Между элитой, которая учится в хороших школах и топовых вузах, и широкими массами, которые теряют такую возможность»
Как считает А. Савватеев, доктор наук, образовательный уровень по всей стране в целом катастрофически падает.
Исключением остаются элитные (в основном московские) школы, где эта планка постоянно повышается.
Политтехнолог Димитриев:
«И именно на базе этих школ делают сборные на Олимпиады. Ну то есть два момента: расслоение и показуха. То есть когда в ответ на обвинения в падении общего уровня можно по телевизору показать вручение медалей на всемирной Олимпиаде»
Опубликовано: Храмова Оксана
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