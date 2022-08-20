В вузах начали снижать проходной бал, что говорит об "упадке цивилизации"

Поступить в вуз России теперь стало проще, в этом году проходной балл для абитуриентов стал гораздо ниже. Такую ситуацию историк Игорь Димитриев объяснил "упадком цивилизации в целом"

В каких российских вузах упал проходной балл

МГУ - порог прохождения снизился по 33 специальностям, хуже всего обстоит дело с "Почвоведением", проходной балл - 255 вместо 317, снижение на 20%.

На биолога поступают теперь с 368 баллами, раньше надо было 425.

Факультет химии, физики, механики - проходной порог 329, прежний показатель - 373.

Высшая школа экономики - балы снизились по 23 специальностям.

Факультет "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" - проходной балл 218 вместо 267.

МГТУ имени Баумана, факультет "Энергомашиностроение" - поступать можно, имея 149 баллов, а ранее надо было набрать 257.

Изучение ядерной энергетики и теплофизики доступно поступающим, заработавшим 155 баллов, прежний порог для зачисления - 238.

Почему проходной порог снизился

По мнению политтехнолога и историка Игоря Димитриева, факт снижения проходного балла в вузах свидетельствует об "упадке цивилизации в целом".

Учебные заведения понижают порог зачисления с оглядкой на уровень подготовки поступающих.

Без таких мер некоторые вузы рискуют вообще остаться без студентов.

И. Димитриев

«Конкретных причин конечно много - и дистанционное обучение во время карантина, и реформа образования, но самое главное то, что при текущей форме социального устройства интеллектуальный уровень человека не даёт ему особых преимуществ в карьерном росте и достатке. Зачем учиться, если теплое место получит приближенный к начальству? И по итогу интеллект и образование перестают быть высшей ценностью в массовом сознании и конкурентным преимуществом человека»

По утверждению эксперта, ситуация с поступлением не во всех вузах одинакова. В элитные заведения так же сложно попасть, как и раньше.

К абитуриентам там предъявляются очень высокие требования. В этом случае имеет смысл говорить о новой проблеме.

«Наверное тут происходит такое расслоение. Между элитой, которая учится в хороших школах и топовых вузах, и широкими массами, которые теряют такую возможность»

Как считает А. Савватеев, доктор наук, образовательный уровень по всей стране в целом катастрофически падает.

Исключением остаются элитные (в основном московские) школы, где эта планка постоянно повышается.

Политтехнолог Димитриев: