Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Министерство обороны России утверждает, что украинские военные применили химическое оружие против российских солдат в Запорожской области.
20 августа пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины впервые применили химоружие против российских военных в населённом пункте Васильевка Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, инцидент имел месте ещё 31 июля: тогда российские солдаты были доставлены в местный военный госпиталь с признаками сильнейшего отравление.
Позднее российских военных этапировали в специализированную больницу Санкт-Петербурга, где анализы показали, что солдаты РФ были отравлены ВСУ при помощи ботулотоксина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
France Info: в эпоху санкций Запада полки магазинов России забиты продуктами
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
ВГА Херсонской области сообщило о значительном улучшении состояния Сальдо
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией