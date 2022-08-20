Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье

Министерство обороны России утверждает, что украинские военные применили химическое оружие против российских солдат в Запорожской области.

20 августа пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины впервые применили химоружие против российских военных в населённом пункте Васильевка Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, инцидент имел месте ещё 31 июля: тогда российские солдаты были доставлены в местный военный госпиталь с признаками сильнейшего отравление.

Позднее российских военных этапировали в специализированную больницу Санкт-Петербурга, где анализы показали, что солдаты РФ были отравлены ВСУ при помощи ботулотоксина.