Развожаев: ПВО РФ не смогло сбить беспилотник ВСУ, атаковавший штаб Черноморского флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота с применением беспилотника.
В субботу вечером севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что этим утром украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в городе.
По словам Развожаева, российские системы противовоздушной обороны не смогли вовремя засечь и перехватить вражеский дрон, атаковавший штаб Черноморского флота.
При этом Михаил Развожаев отметил, что украинский ударный беспилотник поразил крышу здания, не нанеся ранений находившимся рядом людям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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