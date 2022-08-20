Развожаев: ПВО РФ не смогло сбить беспилотник ВСУ, атаковавший штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота с применением беспилотника.

В субботу вечером севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что этим утром украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в городе.

По словам Развожаева, российские системы противовоздушной обороны не смогли вовремя засечь и перехватить вражеский дрон, атаковавший штаб Черноморского флота.

При этом Михаил Развожаев отметил, что украинский ударный беспилотник поразил крышу здания, не нанеся ранений находившимся рядом людям.