PAP: Минобороны Польши угрожает России 5 статьёй НАТО из-за ракет в Калининграде
Государственный секретарь Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич утверждает, что НАТО может задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности альянса против России.
20 августа интернет-журнал PAP опубликовал интервью с госсекретарём Минобороны Польши Войцехом Скуркевичем, который заявил, что России следует опасаться пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности.
По словам Скуркевича, НАТО может расценить желание России передислоцировать свои сверхзвуковые ракеты в Калининградскую область как угрозу всему альянсу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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