В Польше пригрозили России 5 статьёй устава НАТО о коллективной обороне
Госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич заявил, что НАТО может перевести силы блока в режим боевой готовности в ответ на провокацию на Запорожской АЭС.
В субботу, 20 августа 2022 года, Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич выступил в поддержку заявления британского парламентария в отношении России.
Скуревич утверждает, что любая провокация на территории Запорожской АЭС в Энергодаре позволит применить 5 статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и тем самым позволить войскам НАТО незамедлительно начать выполнение поставленных перед ними командованием боевых задач.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Шойгу: Минобороны РФ начинает серийное производство ракет «Циркон»
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Эстония столкнулась с мощной кибератакой после демонтажа советского памятника
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией