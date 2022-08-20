В Польше пригрозили России 5 статьёй устава НАТО о коллективной обороне

Госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич заявил, что НАТО может перевести силы блока в режим боевой готовности в ответ на провокацию на Запорожской АЭС.

В субботу, 20 августа 2022 года, Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич выступил в поддержку заявления британского парламентария в отношении России.

Скуревич утверждает, что любая провокация на территории Запорожской АЭС в Энергодаре позволит применить 5 статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и тем самым позволить войскам НАТО незамедлительно начать выполнение поставленных перед ними командованием боевых задач.