В Польше пригрозили России 5 статьёй устава НАТО о коллективной обороне

Госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич заявил, что НАТО может перевести силы блока в режим боевой готовности в ответ на провокацию на Запорожской АЭС.

В субботу, 20 августа 2022 года, Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич выступил в поддержку заявления британского парламентария в отношении России.

Скуревич утверждает, что любая провокация на территории Запорожской АЭС в Энергодаре позволит применить 5 статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и тем самым позволить войскам НАТО незамедлительно начать выполнение поставленных перед ними командованием боевых задач.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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