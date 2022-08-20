Подоляк объяснил отсутствие Арестовича в списке советников главы офиса Зеленского

Советник главы ОП Украины Подоляк заявил, что Алексей Арестович отсутствует в списках советников Ермака, так как занимает другую должность.

В субботу, 20 августа 2022 года, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал распространившуюся в сети информацию об исчезновении Алексея Арестовича из списков советников Андрея Ермака.

Подоляк пояснил, что Арестович занимает совсем другую должность, так как из-за того, что он «слишком много говорил» было принята решение о назначении Алексея Арестовича «советником Офиса Президента Украины», то есть каждого сотрудника вспомогательного украинского органа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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