Олаф Шольц похвалил мужество оппозиционного политика Алексея Навального в субботу, спустя два года после его отравления нервно-паралитическим веществом советской эпохи.

46-летний активист сейчас находится в исправительной колонии строгого режима, вернувшись в Россию из Германии, где он был госпитализирован после нападения.

Несмотря на убедительные доказательства, указывающие на работу агентов российской разведки, Москва отрицает свою ответственность за отравление.

В видеообращении, посвященном этому событию, Шольц отметил, что критик Путина “едва пережил покушение”, но смог прийти в себя в берлинской больнице.

“Я разговаривала с ним в течение этого времени и познакомилась с мужественным человеком, который вернулся в Россию, потому что хотел бороться за демократию, свободу и верховенство закона”, - добавила канцлер.