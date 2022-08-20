Reuters: Олаф Шольц похвалил Навального в годовщину отравления
Олаф Шольц похвалил мужество оппозиционного политика Алексея Навального в субботу, спустя два года после его отравления нервно-паралитическим веществом советской эпохи.
46-летний активист сейчас находится в исправительной колонии строгого режима, вернувшись в Россию из Германии, где он был госпитализирован после нападения.
Несмотря на убедительные доказательства, указывающие на работу агентов российской разведки, Москва отрицает свою ответственность за отравление.
В видеообращении, посвященном этому событию, Шольц отметил, что критик Путина “едва пережил покушение”, но смог прийти в себя в берлинской больнице.
“Я разговаривала с ним в течение этого времени и познакомилась с мужественным человеком, который вернулся в Россию, потому что хотел бороться за демократию, свободу и верховенство закона”, - добавила канцлер.
Опубликовано: Силивончик Алина
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