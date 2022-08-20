Эстония столкнулась с мощной кибератакой после демонтажа советского памятника

Заместитель министра Эстонии по цифровой трансформации Луукас Ильвес заявил в Твиттере, что стране удалось предотвратить одну из «самых масштабных кибератак, с 2007 года.

Он рассказал, что атака, случившаяся 17 августа, была направлена на государственные и частные учреждения.

Ильвес отметил, что атаки в основном были неэффективными, за исключением некоторых коротких и незначительных исключений.

По сообщениям СМИ, это нападение последовало за сносом памятника советской войне в городе Нарва на востоке Эстонии, граничащем с Россией.

Как сообщает Reuters, ответственность за атаку взяла на себя поддерживаемая Россией хакерская группа Killnet. Эта же группа стояла за кибератакой, которая в июне поразила веб-сайты государственного и частного секторов Литвы.

Killnet заявил, что нападение на Литву было ответом на решение страны приостановить поставки некоторых товаров в Калининградский регион России, расположенный между Польшей и Литвой.

Эстония стала ведущей кибердержавой после того, как в 2007 году она стала жертвой серии разрушительных кибератак, направленных против ключевых учреждений, включая министерства иностранных дел и обороны, банки и средства массовой информации.

На прошлой неделе веб-сайт парламента Финляндии был временно недоступен после кибератаки, совпавшей с решением президента Байдена принять скандинавскую страну в НАТО.