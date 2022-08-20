ВСУ нанесли четыре удара из тяжёлой артиллерии НАТО по Запорожской АЭС
Лидер совета администрации Запорожья Владимир Рогов рассказал, что украинские войска вновь атаковали территорию АЭС в регионе.
20 августа вечером член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что ВСУ смогли донести четыре снаряда по территории АЭС в Запорожье.
По словам Рогова, все четыре снаряда, попавшие по Запорожской атомной электростанции, выпускались из тяжёлой артиллерии натовского характера типа HIMARS.
При этом Владимир Рогов отметил, что между сегодняшним и прошлым обстрелом Запорожской АЭС со стороны украинских военных не прошло и двух дней.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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