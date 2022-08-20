ВСУ из РСЗО HIMARS обстреляли территорию Запорожской АЭС
Украинские войска из западных дальнобойных систем обстреляли Запорожскую атомную станцию.
Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по территории Запорожской атомной электростанции.
Как стало известно 20 августа, украинские солдаты применили для обстрела поставленные западом дальнобойные ракетные системы.
"Удар по Запорожской АЭС ВСУ нанесли из западного дальнобойного вооружения", - пишет РЕН ТВ.
Также известно, что в результате обстрелов снаряды попали неподалеку от здания администрации станции.
При этом важные постройки и, в особенности, энергоблоки, не были повреждены.
Опубликовано: Николай Скира
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