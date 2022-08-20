Экс-генеральный прокурор Мексики арестован в связи с исчезновением 43 студентов в 2014 году
Хесус Мурильо задержан по обвинению в насильственном исчезновении, пытках и препятствовании правосудию по печально известному делу Герреро
Войска охраняют правительственный офис в Мехико, где содержался бывший генеральный прокурор Хесус Мурильо после его ареста по делу учителей Айотинапы.
Криминальная история с убийством 43 студентов закончилась печально и очень интересно. Бывшему генеральному прокурору Мексики было предъявлено обвинение в том, что он причастен к убийству 43 молодых человек. Это дело не могли раскрыть с 2014 года.
Эта история настолько потрясла все Мехико, что до сих пор это дело преследовало всю страну.
Хесус Мурильо был арестован в своем доме в Мехико в пятницу по обвинению в насильственном исчезновении, пытках и воспрепятствовании правосудию в связи с похищением и исчезновением студентов-преподавателей в юго-западном штате Герреро, что в настоящее время рассматривается как “преступление, спонсируемое государством”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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