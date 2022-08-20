Читатели французского обозревателя Le Figaro очень отрицательно отнеслись к последней речи Эммануэля Макрона.

В ней он предрекал полный крах экономической системы.

Данные слова он объявил на годовщине освобождения южной части республики от нацистов, при этом его фраза “принять цену за свободу” очень насторожила и агрессивно настроила читателей, т.к. именно этой фразой он имел в виду Киев.

Комментарии не заставили себя долго ждать

“У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины”, – написал ДИД.

“Я думал, что рубль рухнет в любой момент, отключение SWIFT уничтожит экономические возможности для россиян, а Россия обречена на дефолт. и что мы видим сейчас? Санкции провалятся, как провалилась континентальная блокада Наполеона”, – уверенно заявил Субелот.

С каждым днем видно, как Макрон теряет свои позиции перед своим народом, хотя он и пошел на второй круг президентства.