Le Figaro: Макрону припомнили историю с поражением Наполеона
Читатели французского обозревателя Le Figaro очень отрицательно отнеслись к последней речи Эммануэля Макрона.
В ней он предрекал полный крах экономической системы.
Данные слова он объявил на годовщине освобождения южной части республики от нацистов, при этом его фраза “принять цену за свободу” очень насторожила и агрессивно настроила читателей, т.к. именно этой фразой он имел в виду Киев.
Комментарии не заставили себя долго ждать
“У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины”, – написал ДИД.
“Я думал, что рубль рухнет в любой момент, отключение SWIFT уничтожит экономические возможности для россиян, а Россия обречена на дефолт. и что мы видим сейчас? Санкции провалятся, как провалилась континентальная блокада Наполеона”, – уверенно заявил Субелот.
С каждым днем видно, как Макрон теряет свои позиции перед своим народом, хотя он и пошел на второй круг президентства.
Опубликовано: Силивончик Алина
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