ВСУ обстреляли мирные районе Севастополя
Вооруженные силы Украины совершили воздушную атаку на город Севастополь на территории Крыма.
Украинские войска нанесли удары по территории Крымского полуострова. Под удар на этот раз попал Севастополь.
Как сообщил губернатор области Михаил Развожаев, над городов вновь сработала система противовоздушной обороны.
"Система противовоздушной обороны вновь сработала в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев", - передает ТАСС.
При этом о "прилетах" в городе или регионе сообщений не поступало. Это значит, что все цели были уничтожены.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Бывшая жена Николаса Кейджа подала в суд на Эрику Джейн на сумму более 700 тысяч долларов из-за предполагаемых украденных средств
Бывшая девушка Николаса Кейджа Кристина Фултон подает в суд на Эрику Джейн и двух бывших адвокатов Girardi & Keese за предполагаемое мошенничество и кражу в иске на сумму более 700 000 долларов, поданном в пятницу.Подробнее...
-
Лечить ВИЧ в Беларуси скоро будет нечем: из-за санкций отменены поставки АРВ-препаратов
Из-за действующих санкций компания Finnair перестанет доставлять лекарства для ВИЧ-инфицированных из Индии в Беларусь. Уже с начала осени возможные перебои с АРВ-терапией могут стать серьезной проблемой.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Южная Африка: Тысячи людей стали свидетелями коронации нового короля Зулу
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Лечить ВИЧ в Беларуси скоро будет нечем: из-за санкций отменены поставки АРВ-препаратов
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией