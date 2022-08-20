ВСУ обстреляли мирные районе Севастополя

Вооруженные силы Украины совершили воздушную атаку на город Севастополь на территории Крыма.

Украинские войска нанесли удары по территории Крымского полуострова. Под удар на этот раз попал Севастополь.

Как сообщил губернатор области Михаил Развожаев, над городов вновь сработала система противовоздушной обороны.

"Система противовоздушной обороны вновь сработала в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев", - передает ТАСС.

При этом о "прилетах" в городе или регионе сообщений не поступало. Это значит, что все цели были уничтожены.