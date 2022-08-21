В Запорожской области обвинили Запад в причастности к применению химического оружия

В администрации Запорожской области обвинила западные спецслужбы в причастности к применению химического оружия со стороны ВСУ.

Украинская армия применила химическое оружие руководствуясь рекомендациями западных спецслужб. Об этом заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. 

"Режим Зеленского не останавливается ни перед чем, совершая вопиющие военных преступления в сговоре со своими западными кураторами и спецслужбами Великобритании и США", — заявил чиновник.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о применении со стороны ВСУ против подразделений российской армии боевых отравляющих веществ.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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