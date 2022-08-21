Главу управления СБУ по Кировоградской области Наконечного нашли мертвым

В Кропивницком нашли тело начальника управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного, который совершил самоубийство.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о смерти главы управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного.

Сообщается, что супруга Наконечного обнаружила тело начальника областной СБУ с огнестрельным ранением в квартире в городе Кропивницкий. По предварительной информации, Александр Наконечный совершил самоубийство, застрелившись из наградного пистолета.