Главу управления СБУ по Кировоградской области Наконечного нашли мертвым
В Кропивницком нашли тело начальника управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного, который совершил самоубийство.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о смерти главы управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного.
Сообщается, что супруга Наконечного обнаружила тело начальника областной СБУ с огнестрельным ранением в квартире в городе Кропивницкий. По предварительной информации, Александр Наконечный совершил самоубийство, застрелившись из наградного пистолета.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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