Захарова: следователи проверяют «украинский след» в деле об убийстве Дарьи Дугиной
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможную причастность Киева к гибели политолога Дарьи Дугиной.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила о том, что в настоящее время Следственный комитет РФ пытается обнаружить «украинский след» в деле о взрыве этой ночью машины дочери российского философа Александра Дугина на шоссе в Подмосковье.
Захарова отметила, что в случае обнаружения доказательств причастности киевского режима к смерти Дарьи Дугиной, то речь будет идти о проводимой правительством Украины политики государственного терроризма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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