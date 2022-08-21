Минобороны РФ: Ракетами Калибр уничтожен склад с ракетами HIMARS в Одесской области

Российское Минобороны отчиталось об уничтожении склада с ракетами для американских РСЗО.

На брифинге Министерства обороны Российской Федерации рассказали об успехах специальной военной операции на территории Украины.

Из заявления стало известно, что Вооруженный силы России нанесли удар по складу с западным вооружением на территории Одесской области.

Отмечается, что склад с ракетами для реактивных систем залпового огня HIMARS был уничтожен высокоточными ракетами класса "Калибр".

"Ракетами "Калибр" в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства", - говорится в сообщении.