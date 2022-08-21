Минобороны РФ сообщило о ликвидации склада боеприпасов к HIMARS в Одессе

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что ВС РФ ликвидировали склад снарядов к HIMARS на территории Одессы.

Днём 21 августа состоялся очередной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого представитель ведомства Александр Конашенков заявил, что ВС РФ ликвидировали украинский склад с боеприпасами к РСЗО HIMARS в Одесской области.

По данным российского Минобороны, уничтожение ангара со снарядами к "Химарсам" осуществлялось при помощи ракет "Калибр" морского базирования.

Примечательно, что лишь через несколько месяцев от начала спецоперации США согласились поставлять тяжёлую артиллерию типа HIMARS Украине.