Минобороны РФ сообщило о ликвидации склада боеприпасов к HIMARS в Одессе
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что ВС РФ ликвидировали склад снарядов к HIMARS на территории Одессы.
Днём 21 августа состоялся очередной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого представитель ведомства Александр Конашенков заявил, что ВС РФ ликвидировали украинский склад с боеприпасами к РСЗО HIMARS в Одесской области.
По данным российского Минобороны, уничтожение ангара со снарядами к "Химарсам" осуществлялось при помощи ракет "Калибр" морского базирования.
Примечательно, что лишь через несколько месяцев от начала спецоперации США согласились поставлять тяжёлую артиллерию типа HIMARS Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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