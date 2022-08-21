Минобороны России: уничтожен пункт размещения «Правого Сектора» возле Цукурино

Министерство обороны России сообщило о ликвидации пункта временной дислокации бойцов запрещённой в РФ организации ВСУ "Правый Сектор".

21 августа в ходе нового утреннего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска смогли поразить пункт временного размещения украинского радикального формирования "Правый Сектор" возле населённого пункта Цукурино.

По данным Министерства обороны РФ, за тот же срок российские войска ликвидировали не менее тридцати украинских военных в районе Новомихайловки Донецкой области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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