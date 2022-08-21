Минобороны РФ: российская армия уничтожила пункт дислокации «Правого сектора»*

В Министерстве обороны РФ рассказали об уничтожении пункта дислокации боевиков «Правого сектора»* в районе села Цукурино.

21 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что в ходе спецоперации солдаты ВС РФ успешно ликвидировали пункт временного базирования украинских боевиков из «Правого сектора»* близ посёлка городского типа Цукурино в ДНР.

Помимо этого Конашенков добавил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.