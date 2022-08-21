Украина отвергла обвинения в причастности к убийству журналистки Дугиной

Советник главы офисе президента Украины Михаил Подоляк лично отверг причастность украинских спецслужб к убийству журналистки и политологу Дарьи Дугиной.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина «не имеет никакого отношения к гибели Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина». Он добавил, что Украина не является криминальным или террористическим государством, которое «устраивает такие провокации».

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели Дарьи Дугиной. В ведомстве отметили, что улики указывают на заказной характер убийство, а преступление было заранее спланировано.

Коллега Дарьи Дугиной позже заявила, что убить журналистку и политолога могла военная разведка или Служба безопасности Украины. Кроме того, к убийству могут быть причастны антитурецкие силы или «люди криминального толка».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы проверят украинский след в расследовании убийства Дарьи Дугиной. По ее словам, версию о причастности Украины выдвинул глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

21 августа 2022 года, неизвестные установили взрывное устройство на машину журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Она погибла на месте. Инцидент произошел на фестивале «Традиция» в Подмосковье.