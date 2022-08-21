Кадыров: союзные войска полностью освободили посёлок Пески в ДНР

Рамзан Кадыров утверждает, что войска России и Донбасса смогли зачистить посёлок Пески от ВСУ.

21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на свидетеля событий Муслима Алхазурова сообщил, что коалиция армий России и Донбасса полностью зачистила посёлок Пески в ДНР от присутствия украинских военных.

По словам Кадырова, в результате успешных наступательных действий союзных сил представители ВСУ были вынуждены отступить, бросая вооружения и боеприпасы.

Также Рамзан Кадыров отметил, что после освобождения Песков данному населённому пункту потребуется некоторое время на восстановление мирной жизни.