Офис Зеленского отрицает причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинские войска и диверсанты не имеют отношения к смерти дочери философа Дугина, состоявшегося прошлой ночью.

Днём 21 августа представитель офиса Зеленского и личный советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к смерти Дарьи Дугиной-Платоновой, которая произошла накануне поздним вечером в результате взрыва автомобиля.

Вместе с тем в Министерстве обороны России сообщили, что СК РФ инициировал расследование смерти Дугиной, поскольку считает её гибель заказным убийством.

Вчера вечером Дарья Дугина и её отец Александр Дугин покидали музыкальный фестиваль в Подмосковье. Дарья села за руль автомобиля отца, а сам Александр Дугин поехал на другой машине. Далее авто Дугина с Дарьей за рулём было взорвано бомбой, установленной на днище автомобиля.