Associated Press: Китай разрабатывает искусственные дожди для спасения от засухи

По сообщению авторитетного издания Associated Press, китайское правительство направило гранты ученым для создания искусственных дождей с помощью химикатов.

Правительство Китая считает, что вызвать искусственные дожди необходимо для спасения урожая от рекордной засухи из-за аномальной жары. Лето 2022 года в китайских регионах стало самым засушливым за последние 60 лет — с начала наблюдения за погодой в стране.

Засуха приводит не только к потери урожая, что угрожает голодом некоторым китайским регионам, но и увяданию посевов, сбор урожая с которых ожидается еще не скоро. Кроме того, опустошаются водохранилища, что чревато недостатком воды.

Министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь заявил, что предстоящие десять лет — ключевой период в устойчивости к повреждениям для урожая риса. Особенно проблематично складывается ситуация на юге страны.

По словам министра, власти предпринимают экстренные меры для сохранения урожая зерна. Если ситуация не исправиться, то Китая может потерять до 75% от годового урожая.