Доктор медицинских наук Ким Явиц назвал лучший овощ для похудения
Существует овощ, который не только поставляет в организм полезные вещества, но еще и помогает похудеть. Это болгарский перец.
Доктор медицинских наук Ким Явиц называет перец лучшим овощем для похудения. Он вкусный и сытный, содержит мало калорий.
Кроме того, в болгарском перце есть клетчатка и большое количество воды. Низкокалорийная, богатая водой и клетчаткой пища идеальна для похудения.
В перце содержится витамин С, он тоже важен для избавления от лишних килограммов. Исследование показало, что люди с достаточным потреблением этого витамина сжигают на 25% больше жира во время упражнений.
Болгарский перец может быть частью завтрака, обеда или ужина, он подходит и для перекусов, которые не вредят потере веса.
Диетолог рекомендует нарезать перец кубиками и добавлять в яичницу или омлет, сделать его ингредиентом салатов, нафаршировать помидорами и сыром для запекания.
Цвет перца не имеет особого значения, поскольку состав у красных, желтых и зеленых плодов практически одинаковый.
Но в оранжевом перце больше антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением, а в красном – бета-каротина, важного для здоровья глаз.
Опубликовано: Светлана Репина
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