Депутат Государственной думы Российской Федерации от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что угрозы со стороны Польши «идут под диктовку США».

Андрей Колесник отметил, что правительство Польши разговаривает «устами американцев», это можно понять по риторики — она практически идентичная. Ранее представитель Минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО.

Согласно документу, Польша может ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области. Войцех Скуркевич отметил, что НАТО может применять пятую статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской АЭС, но и из-за размещения данного вооружения вблизи государственных границ стран-членов НАТО.

В свою очередь Андрей Колесник подчеркнул, что слова представителя польского Министерства обороны «угроза не только Калининградской области, но и всему «русскому миру».

Российский депутат напомнил, что угрозы в сторону России и Калининградской области звучат не только от Польши, но и от других членов НАТО, например, от Литвы. Он добавил, что «Россия много лет терпела подобные высказывания и не принимала ответных мер», однако сегодня ситуация изменилась.

Андрей Колесник призвал правительство России «защитить нашу территорию», которая подвергается прямой угрозе со стороны стран-членов НАТО. Ранее сообщалось, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области.