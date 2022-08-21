В издании The Hill появился материал, авторы которого утверждают, что внешняя политика США уверенно ведет к началу Третьей мировой войне. При этом американцы этого совершенно не понимают.

Отмечается, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев ведет политику «стратегической неопределенности». Это вызывает вопросы не только у союзников, но и у самих американцев (из разряда: а какова окончательная цель американской стратегии).

Проблемы усугубляет то, что проблемы есть не только во внешней политике, но и внутренней. Американцы не довольны политической линией правительства, а британское издание The Guardian и вовсе утверждает, что США стоит на пороге новой Гражданской войны (на это указывает в том числе и рост продаж оружия населению).

Вместо того, чтобы улаживать внутренние разногласия в «демократическом обществе», американское правительство нагнетает ситуацию внутри и снаружи. Так, поддержка Украины выливается налогоплательщикам США в миллионы (или миллиарды) долларов и разрыву отношений во многих сферах с Россией, а провокации с Тайванем — в нестабильные отношения с Китаем.

Авторы материала также указывают, что «ни одни они такого мнения». Со ссылкой на The Wall Street Journal, они публикуют заголовок статьи: «Мы оказались на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые сами создали».

При этом с Тайванем американское правительство действует прямолинейно — открытыми провокациями, такими как визит Пелоси или отправкой делегации от Конгресса. С Украиной — несколько осторожнее, путем объединения союзников и предоставлением ключевой военной техники, ну и плюс обучением личного состава, исключая личное вмешательство.