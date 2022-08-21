В Таиланде слон, которого заставили работать в жару, разорвал сына бывшего мэра пополам

В тайской провинции Пханг Нга слон разорвал своего хозяина бивнями пополам после того, как тот заставил животное работать в жару.

Офицеры из полицейского участка Такуа Тхунг и спасатели, прибывшие на место, увидели, что 20-летний слон Пом Пам растерзал своего владельца, 32-летнего Супачая Вонгфаеда.

Они нашли тело, разделенное пополам, в луже крови посреди каучуковой плантации, над ним стоял слон.

Были вызваны сотрудники животноводства провинции Пханг Нга, чтобы усыпить животное, чтобы спасатели смогли забрать тело Вонгфаеда, сына Тавона Вонгфаеда, бывшего мэра района Кхок Чароен.

В ходе предварительного расследования сотрудники полицейского участка Такуа Тхунг обнаружили, что Пом Пэм была вынуждена носить дрова на каучуковой плантации перед нападением.

Офицеры предположили, что причиной нападения стала необходимость тяжело работать в жаркую погоду.

Хотя практика использования слонов для перевозки древесины через лесные массивы была запрещена правительством Таиланда в 1989 году, она все еще существует в некоторых районах страны.

Генеральный директор благотворительной организации Save The Asian Elephants Дункан Макнейр говорит, что это еще одно яркое напоминание о том, что азиатские слоны есть и всегда остаются дикими животными, которые могут атаковать и убивать, когда они подвергаются насилию или чрезмерному стрессу со стороны людей.